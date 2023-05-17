Події

20:35 17.05.2023

Сенат Франції визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу

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Сенат Франції визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу

Сенат Франції ухвалив пропозицію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував сенаторам за "історичне голосування", яке відновлює справедливість і вшановує пам'ять мільйонів жертв.

"Французький Сенат щойно визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Я вдячний французьким сенаторам за це історичне голосування, яке відновлює справедливість і вшановує пам'ять мільйонів жертв. Такі злочини ніколи не повинні повторюватися і ніколи не бути забутими", - написав Кулеба у Твіттері.

28 березня Національні збори (нижня палата парламенту Франції) визнали Голодомор геноцидом.

 

 

 

 

Теги: #голодомор #сенат #франція

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