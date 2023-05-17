Країни-учасниці Ради Європи ухвалили Декларацію на підтримку України

За підсумками роботи четвертого саміту Ради Європи, який відбувся в Рейк'явіку, 46 країн ухвалили Декларацію на підтримку України, повідомляє "Урядовий портал".

"Чітке послання саміту Ради Європи на підтримку подальших зусиль щодо створення Спеціального трибуналу для покарання російського політичного та військового керівництва за злочин агресії є надзвичайно важливим. Хочу подякувати всім друзям України за дієвий прояв солідарності", - заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Зазначається, що приєднанням до Декларації країни-учасниці підтримали українську Формулу миру; привітали прогрес у створенні Спецтрибуналу для керівництва росії; проголосили створення Реєстру збитків, завданих агресією росії проти України як першого компоненту Міжнародного компенсаційного механізму; заявили про готовність брати участь в подальших ініціативах з розбудови механізму. В тому числі у створенні Компенсаційної комісії та Компенсаційного фонду; закликали рф звільнити цивільних українців, зокрема депортованих українських дітей.

"Сьогодні Європа зіштовхується з надзвичайними викликами в умовах повномасштабної, варварської та жорстокої агресії росії проти України. Ця агресія протирічить усім нашим цінностям і принципам, а також основам європейської архітектури, яка була сформована, щоб уникнути повторення звірств Другої світової війни. Переконаний, що в ці темні для нашого континенту часи непохитна відданість Ради Європи цим цінностям і принципам є більш важливою, ніж будь-коли", - наголосив Шмигаль.