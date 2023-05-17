Українська авіація за добу завдала 14 ударів по районах зосередження противника

Авіація Сил оборони України за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки супротивника, з яких п'ять - по зенітно-ракетних комплексах окупантів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Крім того, протягом цієї доби наші захисники знищили два розвідувальні БПЛА типу "Орлан-10", - зазначається в повідомленні у фейсбуці.

Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили один пункт управління, шість районів зосередження живої сили, два склади боєприпасів, два склади паливно-мастильних матеріалів, один артилерійський підрозділ на вогневій позиції, два засоби протиповітряної оборони та ще дві важливі ворожі цілі.