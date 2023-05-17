Події

19:15 17.05.2023

За добу відбулося 25 бойових зіткнень на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках, в епіцентрі боїв залишаються Бахмут і Мар'їнка

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За добу відбулося 25 бойових зіткнень на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках, в епіцентрі боїв залишаються Бахмут і Мар'їнка

Російські окупанти за добу завдали 5 ракетних ударів по містах Бахмут і Херсон, застосовуючи ЗРК С-300. Крім того, ворог завдав 32 авіаційні удари та здійснив понад 40 обстрілів із РСЗВ, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"На жаль, є загиблі та поранені серед мирного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, іншу цивільну та адміністративну інфраструктуру. Імовірність нанесення ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог продовжує застосовувати тактику терору", - йдеться в повідомленні на фейсбук-сторінці.

Авіаційних та артилерійських ударів зазнали понад 80 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

Окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках.

"За добу відбулося 25 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут і Мар'їнка", - зазначають у Генштабі.

На волинському та поліському напрямках без особливих змін.

На куп'янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Цю добу вів безуспішні наступальні дії поблизу Масютівки та Новоселівського.

На лиманському напрямку протягом доби ворог вів наступальні дії поблизу Невського Луганської області.

На бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за Бахмут. Крім того, протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в напрямку населеного пункту Іванівське.

На мар'їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар'їнка.

На авдіївському та шахтарському напрямках протягом доби ворог наступальних дій не здійснював.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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