Культурний ландшафт Чернігова отримає статус всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Чернігівську область відновлюватимуть спільно з ЮНЕСКО, а її культурний ландшафт отримає статус всесвітньої спадщини, повідомила пресслужба Мінвідновлення.

У пресрелізі зазначається, що в Чернігові відбулася зустріч заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Наталії Козловської, голови Чернігівської ОДА В'ячеслава Чауса з головою Бюро ЮНЕСКО в Україні К'ярою Бардескі. У фокусі уваги - комплексне відновлення області та співпраця з експертами ЮНЕСКО.

"Чернігівщина ухвалила рішення про розробку програми комплексного відовлення, яка передбачатиме розуміння стратегії відновлення регіону. Дуже важливо, що в громадах дбайливо ставляться до збереження пам'яток історії та культури, про що свідчить активна співпраця з експертами ЮНЕСКО щодо внесення культурного ландшафту Чернігова до всесвітньої спадщини", - наголосила Козловська.

Повідомляється, що до номінації "Культурний ландшафт м. Чернігів" планують включити об'єкти Національного архітектурно-історичного заповідника "Чернігів стародавній": комплекс історичного центру, колишню міську земляну фортецю з усіма належними спорудами (територія Валу), Єлецьку гору з ансамблем Єлецького монастиря, курган "Чорна могила", Болдину гору з курганним могильником X століття та комплексом Троїцько-Іллінського монастиря.

Заступниця міністра Мінвідновлення додала, що загалом в Україні програми комплексного відновлення громад активно розробляють уже в 10 областях, ще в п'яти лише починають цей процес.

"Створення програм відновлення вкрай необхідне для перезапуску економіки в громадах, які постраждали від російської військової агресії, а отже, і повернення українців додому", - наголосила Козловська.