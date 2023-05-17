Події

18:12 17.05.2023

СБУ встановила командира артполку РФ, який віддав наказ стріляти по житлових кварталах Херсона

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СБУ встановила командира артполку РФ, який віддав наказ стріляти по житлових кварталах Херсона

Служба безпеки України встановила особу російського військовослужбовця, який віддав накази стріляти по житлових кварталах Херсона.

"У результаті слідчих дій встановлено особу ще одного загарбника, який причетний до масованих артобстрілів Херсона та вбивства мирних жителів міста. Ним виявився підполковник Дмитро Жарких – командир 8-го окремого артилерійського полку 22-го армійського корпусу берегових військ Чорноморського флоту РФ", - ідеться в повідомленні української спецслужби в середу.

За інформацією СБУ, 24 грудня 2022 року окупант віддав наказ на вогневий удар по центральній частині Херсона з реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град", які базувалися на лівому березі р. Дніпро.

Тоді окупанти поцілили в житлові будинки, магазини, лікарню та пункт видачі гуманітарної допомоги в центральній частині обласного центру, унаслідок ворожого обстрілу загинули 11 мирних мешканців, ще 64 дістали поранення.

"Невдовзі після цього Жарких запросили до Кремля, де його відзначили за терор проти цивільного населення України", - зазначається в повідомленні.

За даними слідства, воєнний злочинець ще у 2014 році брав активну участь у захопленні Криму. Згодом його полк почав дислокуватися на тимчасово окупованій території українського півострова.

Після початку повномасштабного вторгнення підпорядковані фігуранту підрозділи були задіяні на південному фронті.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Теги: #сбу #рф #херсон #командир

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