У ЄС вирішують питання блокування Угорщиною 11-го пакета санкцій для РФ, так само як і фінансової та військової підтримки України

У Європейському Союзі констатують, що блокування Угорщиною і траншу в розмірі EUR500 млн з Європейського фонду миру на озброєння для України, і 11 пакету санкцій для Росії негативно впливає на одну з основних цілей зовнішньої політики ЄС, що полягає в підтримці Києва, але переконані, що це питання буде вирішено найближчим часом.

Про це в середу в Брюсселі на умовах анонімності повідомили журналістам високопоставлені дипломати ЄС.

"До початку цього брифінгу я бачив заяву міністра закордонних справ Угорщини, в якій він сказав, що є проблема з угорським банком, який перебуває в українському чорному списку. Це - український список. У цьому списку є й інші європейські компанії. Але одне дуже важливо: ми маємо подивитися, хто саме в цьому українському списку - чи це весь банк, чи лише його російське відділення, ми повинні мати про це чітке уявлення. У цій заяві я прочитав, що буде блокування фінансової та військової допомоги Україні доти, доки не буде знайдено рішення. Ви питаєте, що ми робитимемо? Ми робитимемо те, що ми робимо завжди - ми говоритимемо один з одним, говоритимемо з українською стороною, говоритимемо з державами-членами, говоритимемо з Угорщиною. Наш пріоритет - гарантувати, що ми можемо підтримувати Україну, щоб вона перемогла, і для цього ми маємо гарантувати фінансову підтримку. Це абсолютний пріоритет для ЄС", - заявив європейський дипломат.

Він констатував, що в ЄС "немає чіткого розуміння, хто в цьому українському списку - увесь банк чи його російське відділення, яке, згідно з моєю інформацією, лише 1% усієї діяльності банку". "Це - величезна різниця. Але не нам вирішувати, що робить банк, ми маємо вирішити питання, яке впливає на нашу одну з найголовніших цілей зовнішньої політики - підтримувати Україну. Це впливає на наші рішення щодо військової та фінансової підтримки. Ми це вирішуватимемо, я можу вам сказати, що високий представник (Жозеп Боррель) уже цим займається", - повідомив співрозмовник журналістів.

Інший європейський дипломат також висловив упевненість, що "не можна пов'язувати ці речі між собою, це йде в розріз з основною лінією санкцій". Він також вважає, що це питання буде вирішено найближчим часом, але на майбутньому засіданні Ради з питань закордонних справ, яке заплановано на 22 травня, санкції ухвалено не буде.

Дипломату не відомо, чи відбуваються якісь переговори з цього питання безпосередньо між Україною та Угорщиною.