В Україні функціонують 47 місцевих програм розвитку української мови, серед них - 17 обласних

В Україні функціонують 47 місцевих програм розвитку української мови, серед яких 17 обласних, повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

"Сьогодні в Україні вже затверджено й діє 47 регіональних мовних програм, серед яких 17 обласних. Більшість із них були розроблені та ухвалені після 24 лютого 2022 року", - наводить слова мовного омбудсмена пресслужба.

За словами уповноваженого, через те, що досі не ухвалено Державну програму сприяння оволодінню державною мовою, як це визначено мовним законом, органи місцевого самоврядування та місцеві громади наразі відіграють провідну роль в утвердженні державної мови в усіх сферах суспільного життя та активно сприяють імплементації закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Як повідомлялося, міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко повідомив, що вже розроблена програма популяризації української мови досі не була схвалена через відсутність фінансування.