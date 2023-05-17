Події

15:35 17.05.2023

В Україні функціонують 47 місцевих програм розвитку української мови, серед них - 17 обласних

1 хв читати
В Україні функціонують 47 місцевих програм розвитку української мови, серед них - 17 обласних

В Україні функціонують 47 місцевих програм розвитку української мови, серед яких 17 обласних, повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

"Сьогодні в Україні вже затверджено й діє 47 регіональних мовних програм, серед яких 17 обласних. Більшість із них були розроблені та ухвалені після 24 лютого 2022 року", - наводить слова мовного омбудсмена пресслужба.

За словами уповноваженого, через те, що досі не ухвалено Державну програму сприяння оволодінню державною мовою, як це визначено мовним законом, органи місцевого самоврядування та місцеві громади наразі відіграють провідну роль в утвердженні державної мови в усіх сферах суспільного життя та активно сприяють імплементації закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Як повідомлялося, міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко повідомив, що вже розроблена програма популяризації української мови досі не була схвалена через відсутність фінансування.

Теги: #програми #українська_мова

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:55 10.05.2023
Мовний омбудсмен: На всіх деокупованих територіях мають з'явитися програми розвитку української мови

Мовний омбудсмен: На всіх деокупованих територіях мають з'явитися програми розвитку української мови

15:24 04.05.2023
Не може бути й мови про те, щоб відмовитися від української мови, літератури та історії України в навчальній програмі - Лісовий

Не може бути й мови про те, щоб відмовитися від української мови, літератури та історії України в навчальній програмі - Лісовий

18:15 30.03.2023
Шмигаль розповів про вісім напрямів розвитку ветеранської політики в Україні

Шмигаль розповів про вісім напрямів розвитку ветеранської політики в Україні

16:32 15.03.2023
Мовний омбудсмен закликав владу Одеси та області розширити мережу курсів із вивчення української мови

Мовний омбудсмен закликав владу Одеси та області розширити мережу курсів із вивчення української мови

08:12 15.03.2023
Текст пасхальної Гаґади вперше переклали українською

Текст пасхальної Гаґади вперше переклали українською

15:54 01.03.2023
В Україні діє вже понад 450 майданчиків для вивчення української мови

В Україні діє вже понад 450 майданчиків для вивчення української мови

09:44 23.01.2023
В Україні діють уже понад 400 майданчиків для вивчення української мови

В Україні діють уже понад 400 майданчиків для вивчення української мови

18:36 21.12.2022
Голова Одеської ОВА затвердив програму розвитку та функціонування української мови як державної у суспільному житті регіону на 2023-2025 рр.

Голова Одеської ОВА затвердив програму розвитку та функціонування української мови як державної у суспільному житті регіону на 2023-2025 рр.

12:42 17.09.2022
Компанія Zoom надасть свої продукти для дистанційного навчання в Україні

Компанія Zoom надасть свої продукти для дистанційного навчання в Україні

10:12 28.07.2022
В Україні діють понад 250 безоплатних онлайн-ресурсів, курсів та розмовних клубів з оволодіння українською мовою – мовний омбудсмен

В Україні діють понад 250 безоплатних онлайн-ресурсів, курсів та розмовних клубів з оволодіння українською мовою – мовний омбудсмен

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На Таврійському напрямку за добу втрати ворога вбитими та пораненими становлять майже роту

Парламент Естонії ухвалив заяву на підтримку членства України в НАТО

САП просить ВРП дати дозвіл на арешт ексголови Верховного Суду, викритого в корупційних діях

У Бахмуті запеклі бої, ворог дещо просунувся - Маляр

Окупанти почали інтенсивніше обстрілювати Харківську, Чернігівську та Сумську області, є загиблі та поранені, серед них діти

ОСТАННЄ

На Таврійському напрямку за добу втрати ворога вбитими та пораненими становлять майже роту

Парламент Естонії ухвалив заяву на підтримку членства України в НАТО

У ЄС обговорять майбутній саміт за Формулою миру Зеленського

Зрадника, який "наводив" ворожі ракети на залізничні мости і заводи на Львівщині, засуджено до довічного ув'язнення

Бельгія готова навчати українських пілотів, але не може надати літаки F-16

САП просить ВРП дати дозвіл на арешт ексголови Верховного Суду, викритого в корупційних діях

У Бахмуті запеклі бої, ворог дещо просунувся - Маляр

До системи "єВідновлення" за тиждень роботи внесено 10,4 тис. заявок

Українці, змушені отримати паспорт РФ на ТОТ для збереження життя, є жертвами злочину - Лубінець

Окупанти почали інтенсивніше обстрілювати Харківську, Чернігівську та Сумську області, є загиблі та поранені, серед них діти

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА