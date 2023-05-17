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14:47 17.05.2023

САП просить ВРП дати дозвіл на арешт ексголови Верховного Суду, викритого в корупційних діях

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САП просить ВРП дати дозвіл на арешт ексголови Верховного Суду, викритого в корупційних діях

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) звернулася до Вищої ради правосуддя (ВРП) з поданням на дозвіл узяти під варту ексголову Верховного Суду Всеволода Князєва, якого викрили в корупційних діях.

"17 травня 2023 року керівник САП звернувся до Вищої ради правосуддя з поданням про надання дозволу на утримання під вартою колишнього голови Верховного Суду, який разом з адвокатом підозрюється в одержанні $2,7 млн неправомірної вигоди", - йдеться в повідомленні САП у середу.

За інформацією прокуратури, засідання призначено на 11:00 18 травня 2023 року.

У САП нагадують, що 16 травня керівник САП особисто повідомив про підозру голові Верховного Суду та адвокату, викритим на отриманні $2,7 млн неправомірної вигоди. Дії осіб кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України.

Теги: #сап #князєв #врп

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