ВАКС визначив заставу у 10 млн грн одному з фігурантів справи про можливе надання хабаря мажоритарієм Ferrexpo Жеваго ексголові ВС

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) застосував запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 10 млн грн щодо одного з фігурантів у рамках розслідування справи проти бізнесмена Костянтина Жеваго щодо можливого надання неправомірної вигоди на той час голові Верховного Суду Всеволоду Князєву.

Згідно з матеріалами справи №991/9026/25 у рамках провадження у кримінальному провадженні № 2023000000000503, які є в агентства “Інтерфакс-Україна”, адвокат, ім’я якого не розголошується, підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України.

При цьому уточнюється, що клопотання до суду підготовлене старшим детективом Національного бюро Другого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України, погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури - про застосування запобіжного заходу у вигляді застави щодо особа 4, уродженця міста Київ, громадянина України.

У судових матеріалах відзначається, що клопотання обґрунтоване тим, що особа 4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України, тобто у вчиненні тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з конфіскацією майна. При цьому наявні ризики, передбачені п.п. 1, 3-5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які свідчать, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

За думкою детектива НАБУ, застосування до підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу, ніж застава у розмірі 10 000 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 30 280 000 грн, не дасть можливості здійснювати дієвий контроль за його поведінкою, забезпечити виконання покладених на нього обов`язків, не зменшить до прийнятного рівня ризики, передбачені п. п. 1, 3,-5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

У матеріалах справи наводяться подробиці складу та здійснення можливого злочину з надання тодішньому голові ВС Князєву та іншим суддям Великої Палати Верховного Суду загалом $2,7 млн з боку Жеваго та участь у процесі передачі різних осіб, серед яких і адвокат особа 4.

“Під час судового розгляду встановлено, що групою детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №2023000000000503 від 3 жовтня 2023 року за підозрою, серед інших, особа 4. За версією органу досудового розслідування, особа 4, як адвокат, нехтуючи вимогами закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” та Правил адвокатської етики, вчинив дії, які дають підстави підозрювати його у вчиненні кримінального правопорушення”, - констатується у матеріалах справи.

В результаті слідчий суддя у судовому засіданні 10 вересня 2025 року постановив клопотання задовольнити частково, застосувавши до особа 4 запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 10 млн грн. За умови внесення застави покласти на підозрюваного такі обов`язки: прибувати до слідчого (детектива), прокурора та суду за кожною вимогою; без дозволу слідчого, прокурора або суду не відлучатися з м.Києва та Київської області; повідомляти про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування із фігурантами даної справи, зокрема з Жеваго. Також здати на зберігання закордонні паспорти.

Строк дії обов`язків, покладених судом на підозрюваного, визначити до 10 листопада 2025 року включно, в межах строку досудового розслідування. Контроль за виконанням покладених на підозрюваного обов`язків покласти на прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Ухвала оприлюднена 17 вересня.

Як повідомлялось, 18 травня 2023 року правоохоронці заявили про викриття Князєва на отриманні неправомірної вигоди $2,7 млн за рішення на користь бізнесмена Костянтина Жеваго у справі про Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат. На початку жовтня розслідування у справі колишнього голови Верховного Суду було завершено.

30 січня 2024 року слідчий суддя ВАКС продовжив дію запобіжного заходу Князєву у вигляді тримання під вартою і зменшив підозрюваному розмір застави до 18,168 млн грн, 31 січня його було звільнено з-під варти під заставу. 27 травня за рішенням суду з обвинуваченого в хабарництві Князєва було знято електронний браслет.

Наприкінці серпня 2024 року ВАКС розпочав розгляд по суті кримінального провадження за обвинуваченням Князєва в отриманні хабаря.