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14:01 17.05.2023

Окупанти почали інтенсивніше обстрілювати Харківську, Чернігівську та Сумську області, є загиблі та поранені, серед них діти

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Окупанти почали інтенсивніше обстрілювати Харківську, Чернігівську та Сумську області, є загиблі та поранені, серед них діти

Російські окупанти за останній місяць збільшили обстріли прикордонних Харківської, Чернігівської та Сумської областей, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

У своєму телеграм-каналі в середу вона повідомила, що за останній тиждень із 8 до 16 травня російські війська здійснили 162 обстріли зазначених областей, із яких 110 припало на Сумську, 29 на Чернігівську, 23 на Харківську.

"Ворожа армія щодня стріляє по мирному населенню з різних видів озброєння та знищує цивільні об’єкти - садочки, лікарні, школи. Є загиблі та поранені, серед яких – діти. Росія веде війну без правил та системно порушує норми міжнародного гуманітарного права", - написала заступниця міністра.

Крім того, за її словами, окупанти намагаються постійно тримати в напрузі українські війська в цих областях і не допустити їх задіяння на інших напрямках.

Теги: #міноборони #обстріли

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