Події

12:05 17.05.2023

Окупанти вранці обстріляли три прикордонні села на півночі Чернігівської та Сумської областей - ОК "Північ"

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Окупанти вранці обстріляли три прикордонні села на півночі Чернігівської та Сумської областей - ОК "Північ"

Російські окупанти в середу вранці обстріляли зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню села Комарівка і Нововасилівка Шосткинського району Сумської області, а також Хотіївка Новгород-Сіверського району Чернігівської області, повідомляють у телеграм-каналі Оперативного командування "Північ".

"З 09:40 до 09:55 зафіксовано 4 приходи, ймовірна ствольна артилерія, в районі н.п. Комарівка… З 10:20 до 10:40 зафіксовано 10 приходів, ймовірно ствольна артилерія, по н.п. Хотіївка… З 10:35 до 10:50 зафіксовано 4 приходи, ймовірно ствольна артилерія, та 8 приходів, ймовірно РСЗВ "Град", в район н.п. Нововасилівка", - йдеться у повідомленні.

У всіх випадках про втрати серед місцевого населення або пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Усі три села розташовані в безпосередній близькості до державного кордону України та РФ.

 

Теги: #ок_північ

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