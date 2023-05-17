Країни G7 на саміті в Хіросімі мають намір вжити нових заходів проти РФ

Країни G7 на саміті в Японії мають здійснити подальші кроки щодо Росії, заявив у вівторок представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

"Ви побачите конкретні дії щодо подальшої ізоляції Росії і послаблення її можливостей", - сказав Кірбі на брифінгу.

Він додав, що країни G7 також "продемонструють, що вони поділяють єдиний підхід щодо викликів з боку КНР".

Саміт G7 відбудеться 19-21 травня в Хіросімі. Президент США Джо Байден вирушить туди в середу.