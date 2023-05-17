Події

06:35 17.05.2023

Росіяни обстріляли сім громад Сумської області

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Російські окупаційні війська у вівторок обстріляли сім громад Сумської області, повідомила прес-служба ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили 20 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 112 вибухів. Обстріли зазнали Білопільська, Миропільська, Юнаківська, Хотинська, Новослобідська, Середино-Будська, Великописарівська громади", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у Миропільській зафіксовано скидання боєприпасів ВОГ (4 вибухи) за допомогою БпЛА. Також ворог бив із міномету – 11 вибухів.

Крім того, зафіксовано артилерійський обстріл – (5 вибухів). Пошкоджено елеватор, гараж агропідприємства, приватний будинок. Одна цивільна особа отримала поранення.

По Білопільській ворог бив із міномета – 33 вибухи. Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено приватний житловий будинок. Також був обстріл з АГС – 3 вибухи та артобстріл – 8 вибухів.

У Юнацькій був обстріл з міномета (4 вибухи).

Середино-будською росіяни здійснили артилерійський обстріл (14 вибухів).

На територію Хотинської ворог скинув 5 хв.

У Великописарівській ворог здійснив обстріл (12 вибухів) із гранатомета та артобстріл – 12 вибухів.

А у Новослобідській був мінометний обстріл (1 вибух).

Теги: #україна #обстріли #сумська_область

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