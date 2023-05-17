Події

04:09 17.05.2023

Трамп має найвищі шанси на перемогу в праймеріз у 2024 році

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Трамп має найвищі шанси на перемогу в праймеріз у 2024 році

Приблизно 61% республіканців підтримали кандидатуру екс-президента США Дональда Трампа на майбутніх республіканських праймериз до президентських виборів 2024 року, повідомляє у вівторок The Hill з посиланням на дослідження компанії Morning Consult.

"61% можливих виборців на праймеріз Республіканської партії підтримують колишнього президента США Трампа", - наводить The Hill дані компанії.

Трамп на 43 процентних пункти випереджає основного суперника Рона Десантіса, який ще офіційно не анонсував участь у передвиборчих перегонах на пост президента.

На третьому місці знаходиться Майк Пенс, колишній віце-президент в адміністрації Трампа, має 6% голосів. Він також офіційно не висував кандидатуру.

Трамп оголосив про початок передвиборчої кампанії 15 листопада 2022 року. 60-ті вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року.  

Теги: #сша #опитування #трамп #перспективи

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