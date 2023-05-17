Події

02:36 17.05.2023

Окупанти двічі атакували Мирівську та Червоногригорівську громади Дніпропетровської області

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Окупанти двічі атакували Мирівську та Червоногригорівську громади Дніпропетровської області

 

Російські окупанти двічі атакували Мирівську та Червоногригорівську громади Дніпропетровської області, повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

"Протягом дня росіяни двічі атакували Мирівську ТГ із ствольної артилерії та Червоногригорівську ТГ за допомогою БпЛА. Люди не постраждали", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, пошкоджено будівлю сільськогосподарського підприємства, п'ять приватних будинків, чотири господарські будівлі, сонячні панелі, лінії газо- та електромережі.

В межах інших громад району день пройшов без обстрілів та надзвичайних ситуацій.

Теги: #україна #обстріли #дніпропетровська_область

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