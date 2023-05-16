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22:36 16.05.2023

Зеленський закликав лідерів ЄС до "стовідсоткової єдності" – виступ на саміті Ради Європи

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Зеленський закликав лідерів ЄС до "стовідсоткової єдності" – виступ на саміті Ради Європи

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи у вівторок з відеозв'язку перед учасниками саміту Ради Європи, закликав їх до "стовідсоткової єдності" у питанні протидії РФ у її війні проти українців та притягнення Росії до відповідальності.

У рамках свого виступу глава держави розповів лідерам Європи про інтенсивний нічний удар Росії по Україні з використанням балістичних та крилатих ракет, а також дронів.

"Все життя були збережені – всі ракети були збиті. На 100%! Це історичний результат. Росія дуже намагається покращити свою здатність вбивати. Ми дуже намагаємося покращити захист наших людей. І я дякую всім країнам і лідерам, які допомагають нам покращувати нашу протиповітряну оборону ! Усі разом ми показуємо, що означають наші 100% і що означає сила вільного світу", - заявив він.

"Рік тому ми не змогли збити більшу частину ракет терористів, особливо балістичних. І я питаю зараз про одне: якщо ми можемо зробити це, чи є щось, чого ми не можемо зробити, коли ми єдині і сповнені рішучості захищати життя?" Відповідь у тому, що ми в єдності викладемося на 100% у будь-якій галузі – коли ми матимемо за мету захистити наш народ і нашу Європу", - додав він.

У зв'язку з цим Зеленський наголосив, що для постійного забезпечення 100% захисту неба та людей від ворожої зброї, як це сталося цієї ночі, Україні необхідні додаткові системи ППО, ракети та сучасні винищувачі, без яких жодна система ППО не буде досконалою.

"І я впевнений, що ми до цього прийдемо. 100% маємо бути нашим еталоном. Ми маємо залишити 0% агресору!", - сказав президент.

Зеленський також подякував Раді Європи за рішення про створення Реєстру збитків, завданих Україні російською агресією. Це рішення, за його словами, наблизить створення повноцінного компенсаційного механізму щодо Росії за її війну.

Крім того, він зазначив і про необхідність якнайшвидшого створення Спецтрибуналу для РФ за злочин агресії.

"Щоб ті, в чиїх головах зародився цей терор, були притягнуті до відповідальності. Упевнений, що ми забезпечимо цей результат на 100%. Європа чекала таких часів – часів, коли лідери діятимуть у 100% єдності та зі 100%-ою результатом в ім'я захисту Європи, в ім'я наших спільних цінностей. І, нарешті, це те, чого ми добиваємось зараз! Нехай це назавжди залишиться правилами нашого континенту!"

У 4-му саміті Ради Європи у Рейк'явіку візьмуть участь німецький канцлер Олаф Шольц, британський прем'єр Ріші Сунак, президент Франції Еммануель Макрон. Захід триватиме два дні.

Провідною темою буде підтримка України.

 

Теги: #президент #україна #єс #заклик #єдність

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