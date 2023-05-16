САП повідомила про підозру голові Верховного Суду та адвокату, викритим на одержанні $2,7 млн хабара

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про підозру голові Верховного Суду та його спільнику - адвокату, яких викрито на одержанні хабара в розмірі $2,7 млн.

"16 травня 2023 року керівник САП особисто повідомив про підозру голові Верховного Суду та адвокату, яких викрито на отриманні $2,7 млн неправомірної вигоди. Дії осіб кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України", - повідомляє пресслужба САП.

Вирішується питання про звернення до Вищої ради правосуддя та Вищого антикорупційного суду.

Як повідомлялося з посиланням на директора НАБУ, судді Верховного Суду одержали неправомірну вигоду за ухвалення рішення на користь власника фінансової групи "Фінанси та кредит" Костянтина Жеваго. У САП поінформували, що затримано голову Верховного Суду Всеволода Князєва та ще одного фігуранта корупційної схеми.

"Члени цього злочинного угруповання намагалися вплинути на обрання членів ВККС (Вища кваліфікаційна комісія суддів - ІФ-У), але сподіваюся, що обрання членів ВККС відбуватиметься прозоро", - повідомив директор НАБУ.

Судді Верховного Суду на пленумі у вівторок висловили недовіру та достроково припинили повноваження голови Верховного суду Всеволода Князєва у зв'язку зі встановленими фактами корупції.