Російські окупанти за добу завдали 27 ракетних і 37 авіаційних ударів по території України

За добу РФ завдала чергового масованого ракетного удару по об'єктах цивільної та критичної інфраструктури України. Російський агресор цинічно продовжує використовувати тактику терору, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"За цю добу противник завдав 27 ракетних і 37 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. За уточненою інформацією, для нанесення ракетних ударів ворог використав 6 аеробалістичних ракет "Кинджал", 9 крилатих ракет "Калібр" і 10 ракет наземного базування (С-400, "Іскандер-М"), з яких усі були знищені нашими захисниками. Ще 2 ракети з С-300 окупанти застосували по цивільній інфраструктурі Костянтинівки на Донеччині", - йдеться в повідомленні на фейсбук-сторінці.

Зазнала руйнувань цивільна інфраструктура. Зокрема, внаслідок обстрілу населених пунктів Дворічна, Вовчанськ і Тищенківка Харківської області, загинули і поранені цивільні особи, знищено житлові приватні будинки, лікарню та іншу цивільну інфраструктуру.

Обстрілу зазнали понад 90 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках. За добу відбулося 44 бойових зіткнення на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій, як і раніше, залишаються Бахмут і Мар'їнка.

На волинському та поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено, певні підрозділи ЗС Білорусі продовжують виконувати завдання в прикордонних з Україною районах. Триває переміщення підрозділів російських територіальних військ, які проходили підготовку на полігонах Білорусі, в райони ведення бойових дій.

На сіверському та слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах.

На куп'янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Масютівки Харківської області, а також Новоселівського та Стельмахівки Луганської області.

На лиманському напрямку протягом доби ворог вів наступальні дії поблизу Білогорівки Луганської області.

На бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за Бахмут. До того ж протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в напрямку населеного пункту Іванівське.

На мар'їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника біля міста Мар'їнка.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.