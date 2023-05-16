У Києві припинено діяльність злочинної групи, яка намагалася заволодіти земельними ділянками на 100 млн грн

Столичні прокурори викрили схему заволодіння 75 земельними ділянками в Києві вартістю понад 100 млн грн, повідомляє Київська міська прокуратура.

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом спроби заволодіння 75 земельними ділянками на території міста Києва, вартість яких становить понад 100 млн гривень", - ідеться в повідомленні столичної прокуратури у фейсбуці у вівторок.

За версією слідства, група зловмисників шляхом підроблення технічної документації забезпечувала внесення в державні реєстри недостовірних відомостей про об'єкти нерухомості, які нібито розташовані на зазначених земельних ділянках.

"Надалі фіктивне право власності на неіснуючі об'єкти нерухомості дало б змогу зловмисникам заволодіти земельними ділянками", - наголошують у прокуратурі.

Як повідомляється, у межах слідства проведено 17 обшуків, зокрема в органах державної влади та у реєстраторів, під час яких вилучено документацію, відомості з автоматизованих баз даних, мобільні телефони та комп'ютерну техніку, що мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Окрім цього, з метою запобігання подальшим спробам незаконного відчуження земель територіальної громади, за клопотанням прокурора на зазначені земельні ділянки накладено арешт.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 3 ст. 362 КК України - несанкціоновані дії з інформацією, що обробляється в автоматизованих системах.

Заходи з викриття протиправних дій здійснювали прокурори спільно зі слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві.