Із понеділка запрацювали другі виходи на 9 станціях київського метро - КМДА

Другі виходи на дев'яти станціях київського метрополітену, роботу яких було призупинено після повномасштабного вторгнення РФ, запрацювали з понеділка, 15 травня, повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації у вівторок.

Запрацювали другі вестибюлі на станціях "Святошин", "Нивки", "Лівобережна" та "Чернігівська" Святошино-Броварської (М1, "червоної") лінії, "Героїв Дніпра", "Контрактова площа" та "Васильківська" Оболонсько-Теремківської (М2, "синьої") лінії, а також "Позняки" та "Харківська" Сирецько-Печерської (М3, "зеленої") лінії.

На станції "Оболонь" працює вестибюль №1 (у напрямку станції "Мінська"), а вестибюль №2 (у напрямку станції "Почайна") залишається закритим через проведення ремонтних робіт у підземному переході.

У КМДА також нагадали, що з 15 травня на кожній лінії метрополітену зменшено інтервали між поїздами: час очікування в години пік у будні дні становить 3-4 хвилини, у міжпікові години та на вихідних - 6-8 хвилин. Під час повітряної тривоги рух поїздів на наземних ділянках призупиняється, а підземні станції працюють як укриття цілодобово.

За даними КП "Київський метрополітен", минулого тижня столичним метро скористалися майже 4,5 млн пасажирів, з яких близько 1,1 млн - пільговики.