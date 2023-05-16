Школа не має права забороняти учням мати мобільні телефони - освітній омбудсмен

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов заявляє, що школа не має права забороняти учням мати мобільні телефони.

"Заборонити чи дозволяти використовувати мобільні телефони у школах – дискусійне питання, яке час від часу порушується не лише в Україні, а й у різних країнах за кордоном. Адже з одного боку, використання мобільних пристроїв в освітніх цілях допомагає урізноманітнити уроки, сприяти навчанню учнів, зокрема розвивати в них медіаграмотність. Також наявність мобільного при собі дозволяє швидко зв’язатися з батьками в разі необхідності. З іншого боку, користування мобільним може відволікати від навчання при використанні не за призначенням, сприяти академічній недоброчесності, знижувати рівень міжособистісного спілкування, яке є важливим для розвитку учнів, сприяти булінгу, неправомірній фото- чи відеозйомці та злочинам як проти самої дитини, так і з боку дитини", - йдеться в повідомленні пресслужби освітнього омбудсмена.

Зазначається, що в Україні на законодавчому рівні не встановлено заборону на використання мобільних телефонів у закладах освіти, тому школа не має права забороняти учням мати мобільні пристрої.

"Але якщо використання мобільного телефону учнем заважає освітньому процесу, зокрема відволікає його або інших учнів під час уроку - вчитель має право зробити зауваження та вимагати, щоб учень припинив заважати проведенню уроку", - заявив омбудсмен.

У повідомленні зазначено, що Офіс освітнього омбудсмена вивчив досвід шести країн щодо правил використання мобільних пристроїв у закладах освіти (Німеччині, Франції, Польщі, Швеції, Японії та Великій Британії), який засвідчив, що в деяких країнах (наприклад Франція та Швеція) на законодавчому рівні забороняється використання мобільних телефонів, за винятком деяких умов.

У Франції заборона також поширюється і на використання мобільних під час освітніх заходів, організованих за межами закладу освіти, зокрема прогулянок, екскурсій.

Водночас у Німеччині, Польщі та Великій Британії школи самостійно встановлюють правила використання мобільних пристроїв, тоді як у Польщі та Великій Британії були спроби врегулювати це питання на законодавчому рівні, заборонивши мобільні.

"А в Японії, навпаки, з повної заборони мобільних у початкових класах потім дозволили їх використання за певних умов. У більшості країн використання мобільних дозволяється для екстреного зв’язку з батьками, але у спеціально відведених для цього місцях у закладі або за певних умов", - ідеться в повідомленні.