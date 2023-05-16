Ткаченко повідомив, що звертався до організаторів "Євробачення-2023" щодо онлайн-виступу Зеленського, але отримав відмову

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що він звертався до Європейської мовної спілки щодо онлайн-виступу президента України Володимира Зеленського на "Євробаченні-2023", але отримав відмову.

"Не президентський Офіс, а я звертався до EBU (Європейської мовної спілки) за тиждень до проведення конкурсу з цією пропозицією (про звернення президента Володимира Зеленського на "Євробаченні-2023" - ІФ-У). Вони чомусь надіслали мені офіційного листа, що це неможливо з політичних причин. А напередодні "Євробачення" з'явилися статті в пресі. Попри те, що нас підтримували колеги у Великій Британії, вони (EBU - ІФ-У) вирішили, що це політичний момент", - сказав Ткаченко в ефірі національного телемарафону у вівторок.

На думку міністра, у такому зверненні не було б політики, оскільки вперше в історії конкурс проводила не країна-переможець, і вітальне звернення президента під час війни було б абсолютно доречним.

"Коли я зіткнувся з представниками EBU вже напередодні самого конкурсу, то вони сказали таке: "Вибачте, людська помилка". Що це означає, ніхто не знає, але очевидно, що висновки на майбутнє вони мають зробити з цієї історії", - підсумував Ткаченко.

Як повідомлялося, видання The Times поширило інформацію про те, що президенту України нібито відмовили в онлайн-виступі на фіналі "Євробачення-2023", оскільки це суперечить правилам конкурсу. Пізніше в Офісі президента заявили, що не зверталися до організаторів Євробачення щодо онлайн-виступу Зеленського.

Представниця Швеції виконавиця Loreen перемогла в "Євробаченні-2023" у Ліверпулі (Велика Британія), український гурт Tvorchi посів 6-те місце.