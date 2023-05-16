Сирський: "Вагнерівці" залізли в Бахмут, як щури в мишоловку. У ворога більше ресурсів, але ми руйнуємо його плани

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський відвідав передові позиції Збройних сил України на бахмутському напрямку для ухвалення рішень щодо продовження оборонної операції.

"Відвідав командирів та воїнів на передньому краї... Разом з командирами частин та підрозділів обговорили та ухвалили необхідні рішення для продовження оборонної операції. Прорахували всі можливі сценарії розвитку подій", - написав Сирський у телеграм-каналі у вівторок.

"Вагнерівці" залізли в Бахмут, як щурі до мишоловки. Використовуючи принцип активної оборони, ми вдаємося до контрнаступальних дій на деяких напрямках під Бахмутом. У ворога більше ресурсів, але ми руйнуємо його плани", - зазначає Сирський.

За його словами, під час відвідування передових позицій на бахмутському напрямку відбулося нагородження воїнів, які відзначилися, та вручення подарунків. "Вдячний кожному та кожній за проявлений героїзм, зокрема військовослужбовцям 57 ОМПБР, 3 ОШБР, 5 ОШБР, 24 ОМБР, 56 ОМПБР та інших бригад за подвиги на полі бою", - наголосив Сирський.