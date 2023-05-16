76-й Міжнародний Каннський кінофестиваль відкривається у Франції

Міжнародний Каннський кінофестиваль відкриється у вівторок у Франції на Лазурному березі, в основному конкурсі кіноогляду цього року представлена 21 картина.

Старт огляду дасть історична драма французького режисера Майвенн "Фаворитка", головні ролі в якому виконали Джонні Депп, Майвенн, Луї Гаррель, П'єр Рішар і Ноемі Львовскі. У центрі сюжету фільму - стосунки французького короля Людовика XV із фавориткою Жанною Дюбаррі.

Головою журі основного конкурсу цього року став шведський режисер Рубен Естлунд, який двічі здобув "Золоту пальмову гілку" за фільми "Квадрат" і "Трикутник смутку".

До основного конкурсу 76-го Каннського кінофестивалю увійшла 21 картина.

На "Золоту пальмову гілку" Канн претендує нова робота режисера Веса Андерсона "Місто астероїдів". Дія нового фільму відбувається у 1955 році на з'їзді спостерігачів за зірками у вигаданому американському містечку, головні ролі у фільмі виконали Тільда Свінтон, Едріен Броуді, Том Генкс, Марго Роббі тощо.

В основному конкурсі також представлені "Травень, грудень" американського режисера Тодда Гейнса, "Клуб Зеро" австралійської режисерки Джессіки Гауснер, "Зона інтересів" британського режисера Джонатана Глейзера, "Опале листя" фінського режисера Акі Каурісмякі, "Чотири доньки" туніського кінорежисера Каутера Бен Ханья, "Чудовисько" японського режисера Хірокадзу Корееда.

Крім того, до основного конкурсу Канн цього року потрапили фільм італійського режисера Нанні Моретті "Світло майбутнього", фільм "Викрадений" італійського режисера Марко Беллоккйо, робота "Про суху траву" турецького режисера Нурі Більге Джейлана, "Ініціатор" бразильського режисера Каріма Айнуза, "Старий дуб" британського режисера Кена Лоуча, "Ідеальні дні" німецького режисера Віма Вендерса і "Молодість" китайського режисера Ван Біна, а також "Чорні мухи" режисера зі США Жана-Стефана Совера і "Химера" італійської режисерки Аліче Рорвахер.

У конкурсній програмі також представлено чотири картини французьких режисерів - "Траєкторія падіння" Жюстін Тріє, "Минулого літа" французької режисерки та письменниці Катрін Бреї, "Рагу Додена Буффана" французької режисерки в'єтнамського походження Чан Ань Хунг і "Повернення" Кетрін Корсініа.

Міжнародний Каннський кінофестиваль - щорічний кінематографічний фестиваль, який проводять наприкінці травня в курортному місті Канни на базі Палацу фестивалів і конгресів на набережній Круазет. Відбувається щорічно з 1946 року. Уперше його проводили у 1946 році з 20 вересня до 5 жовтня. Сучасного масштабу фестиваль набув після 1951 року. З 1952 року проходить щорічно в травні.

У 2020 році мав відбутися 73-й огляд, проте через пандемію коронавірусу його перенесли з травня на липень, а пізніше організатори огляду повідомили, що в оригінальному форматі фестиваль не відбудеться. Водночас вони представили список фільмів, які мали потрапити до програм огляду. Їх показали на осінніх кінофестивалях у Торонто, Сан-Себастьяні, Ангулемі, Венеції, Нью-Йорку, Девілі, Пусані та Ліоні. У 2021 році через тривалу пандемію кіноогляд також було перенесено з травня на липень.

Каннський кінофестиваль відбудеться на Лазурному березі 16-27 травня.