Україна братиме участь у MIPIM 2025

Україна візьме участь у міжнародній виставці комерційної нерухомості MIPIM 25 у Каннах (Франція), на стенді України 12 березня відбудеться презентація компаній і проєктів, повідомив організатор Ukraine at MIPIM Дмитро Допіро агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ініціатива UKRAINE at MIPIM об’єднує провідні українські компанії та міста на колективному стенді для представлення перспективних та інноваційних проєктів. Наша мета - зробити Україну та її проєкти помітними на інвестиційній карті світу, використовуючи всі доступні інструменти виставки", - зазначив Допіро.

До ініциативи вже приєдналися Dragon Capital, Delta Project, City One Development, Vlasne Misto, HISM, Terwin, Forum Group Ukraine, RAU.

MIPIM охоплює величезну виставкову площу понад 19,3 тис. кв. м, де представлені 300 стендів і понад 2,5 тис. компаній-експонентів всіх напрямків комерційної нерухомості. У цьому році значний акцент програми на житлову нерухомість (конференція Housing Matters! пройде 10 березня) та сферу гостинності і туризму. Зокрема, вперше запущена платформа HTL Connection, для професіоналів у сфері нерухомості, гостинності, туризму та дозвілля, окремий павільйон встановлений на набережній Круазетт.

Уперше проведена у 1990-му як захід для інвесторів і девелоперів, сьогодні MIPIM стала головною подією року серед професіоналів нерухомості, на якій обговорюють загальносвітові проблеми, тенденції та інновації в галузі. Українські міста та девелопери беруть участь у заході з 2004 року.

MIPIM 25 відбувається 10-14 березня.