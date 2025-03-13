WINHUB підписав меморандум про співробітництво з DELTA Ukraine на MIPIM 2025

Масштабний проєкт з розвитку логістичних потужностей України WINHUB, який реалізує корпорація TERWIN, підписав меморандум про співпрацю з DELTA Ukraine, дочірньою компанією міжнародної DELTA AG, під час міжнародної виставки нерухомості та інвестицій MIPIM 2025 у Каннах.

Як повідомили у пресслужбі TERWIN, інфраструктурний проєкт WINHUB був презентований в рамках ініціативи Ukraine at MIPIM, яка об’єднує провідні українські компанії та міста на колективному стенді.

WINHUB — масштабна мережа логістичних хабів класу «А» загальною площею 1 млн кв. м у чотирьох областях України. Сума запланованих інвестицій — близько $700 млн. Проєкт передбачає створення нових робочих місць на новітніх логістичних потужностях, та розвиток навколо розгалуженої мережи супутніх бізнесів. WINHUB відповідатиме найвищим міжнародним стандартам і базується на принципах енергоефективності, екологічності та ергономічності.

Підписаний з провідною міжнародною архітектурною, інжиніринговою та консалтинговою компанією DELTA Ukraine меморандум передбачає, що DELTA Ukraine надаватиме експертну підтримку у створенні логістичних парків нового покоління WINHUB, а саме допомагатиме з розробкою концепцій та технічними рішеннями для будівництва.

«Дуже важливо, реалізуючи такі масштабні проєкти, мати надійні та вагомі партнерства. Створення сучасної логістичної інфраструктури вимагає глибокої експертизи, передових технологій та міжнародного досвіду. Співпраця з DELTA Ukraine відкриває для нас нові можливості у впровадженні найкращих практик, що дозволить забезпечити високу якість будівництва та відповідність світовим стандартам», - зазначив директор департаменту інвестицій та розвитку TERWIN Group Євген Савченко.

Вперше проведена у 1990-му як захід для інвесторів і девелоперів, сьогодні MIPIM стала головною подією року серед професіоналів нерухомості, на якій обговорюють загальносвітові проблеми, тенденції та інновації в галузі. Українські міста та девелопери беруть участь у заході з 2004 року. На MIPIM-25, яка відбувається 10-14 березня, приєдналися Dragon Capital, Delta Project, City One Development, Vlasne Misto, HISM, Terwin, Forum Group Ukraine, RAU.

MIPIM охоплює величезну виставкову площу понад 19,3 тис. кв. м, де представлені 300 стендів і понад 2,5 тис. компаній-експонентів всіх напрямків комерційної нерухомості. У цьому році значний акцент програми на житлову нерухомість та сферу гостинності і туризму.