Шмигаль підписав наказ про впровадження системи DELTA на всіх рівнях Сил оборони
Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив про підписання наказу про впровадження системи DELTA на всіх рівнях Сил оборони.
"DELTA – це бойова цифрова екосистема, яка створює технологічну перевагу українського війська: дає змогу бачити поле бою в реальному часі, планувати операції та обмінюватись інформацією в межах підрозділу, бригади, угруповання, а за потреби – і з союзниками", - написав він у телеграм-каналі.
Міністр наголосив, що DELTA успішно пройшла перевірку інформаційної безпеки та реальне випробування боєм: під час оборони Києва у 2022 році, під час знищення Чорноморського флоту противника, звільнення о. Зміїний і деокупації Херсону.
"Тепер вона стане єдиним джерелом для обміну даними, адже працює всюди — з ноутбуку, планшету, телефону, її використовують командири всіх рівнів. Щодня система підтримує ураження більш як 2000 ворожих цілей, а за рік — це більше, ніж півмільйона верифікованих уражених та пошкоджених цілей", - наголосив Шмигаль.
Крім того, за його словами, DELTA постійно оновлюється. Зокрема, до системи додалася платформа штучного інтелекту, що дає можливість автоматично виявляти ворожу техніку в режимі онлайн.
"Використання DELTA продовжує масштабуватись, також розробляються нові модулі. Це масивна цифрова зброя в арсеналі нашого війська. Війська, яке постійно осучаснюється та здобуває технологічну перевагу над ворогом", - зазначив міністр.