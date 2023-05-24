Події

13:39 24.05.2023

У Канні в розпал кінофестивалю відключили газ і електрику на знак протесту проти пенсійної реформи

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У Канні в розпал кінофестивалю відключили газ і електрику на знак протесту проти пенсійної реформи

Частина південного французького міста Канн у вівторок на деякий час залишилася без газу та електрики, повідомляє радіостанція "Франс-енфо" з посиланням на префектуру регіону.

Відключення від джерел енергії, зокрема, зачепило готелі та ресторани.

Зазначається, що місцева влада пов'язує цю ситуацію з протестами співробітників профспілки енергетиків, які раніше пообіцяли "100 днів злості" через пенсійну реформу.

Французькі ЗМІ нагадують, що в Канні наразі триває міжнародний Каннський фестиваль.

Раніше повідомлялося, що організатори фестивалю запаслися електрогенераторами на випадок відключення електрики профспілками. Місцева префектура також заборонила будь-які маніфестації поблизу знаменитої набережної Круазет на час заходу.

Уряд Франції 16 березня 2023 року ухвалив рішення провести пенсійну реформу, що передбачає підвищення віку виходу на пенсію з 62 до 64 років, в обхід голосування в Національних зборах, використовуючи конституційну статтю 49.3. Опозиційні фракції нижньої палати парламенту висунули 20 березня два вотуми недовіри уряду. Обидва рази їм не вдалося набрати потрібної кількості голосів.

Таким чином, реформа була ухвалена. Після цього в країні почалися масові протести французів.

Теги: #канни #відключення

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