Зеленський закликав учасників фестивалю "Каннські леви" говорити про Україну: Не давайте світові переключитися на щось інше

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні до учасників міжнародного фестивалю творчості "Каннські леви" закликав їх говорити про Україну та не давати світові переключитися на щось інше.

"117 днів тому для України все змінилося. Ми захищаємось від ядерної держави, яка має безлімітний доступ до грошей і відкинула будь-які ліміти на насильство. Я кажу вам як є: саме від уваги світу залежить, коли й чим закінчиться ця війна. І тому мені потрібні союзники. Нам потрібні такі люди, як ви", - сказав глава держави.

Він назвав учасників фестивалю "найкращими креативниками світу, які щоразу знаходять слова та образи, щоб дістатися глибин людської душі, та змусити людей говорити про проблеми".

"Звичайно, я впевнений, що ви ще багато зробите, щоб увічнити українську сміливість… Зараз ви можете, просто застосовуючи ваші професійні якості, принести мир у Європу. Я вірю, що сила людської креативності більша, ніж ядерна держава, яка застрягла в минулому", – сказав президент.

"Говоріть про Україну! Не давайте світу переключитися на щось інше! Світ має пам'ятати, що Україна бореться за свободу, і що ця боротьба повинна завершитися перемогою якнайшвидше. Кожен ваш успіх означатиме порятунок тисяч життів", - закликав Зеленський.