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13:16 29.09.2023

Україна отримала нагороду Каннського кінофестивалю

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Україна отримала нагороду Каннського кінофестивалю

Державне агентство із розвитку туризму України (ДАРТ) отримало нагороду фестивалю Cannes Corporate Media&TV Awards - Срібного Дельфіна - за туристичну промо-кампанію України, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі ДАРТ.

Уперше в історії незалежної України державна структура отримала престижну нагороду Каннського кінофестивалю за найкращі корпоративні та документальні фільми.

А в ДАРТ повідомили, що 2021 року на їхнє замовлення агентство ODDEE agency створило серію рекламних роликів для масштабної туристичної кампанії, спрямованої на залучення відвідувачів із усього світу до нашої країни. Кампанія мала розпочатися навесні 2022 року, і все ще чекає на своє здійснення.

"У лютому 2022 року наші плани, як і життя всіх українців, були зруйновані агресивними діями Росії. Ми дуже хотіли показати світу Україну. Організатори фестивалю Cannes Corporate Media&TV Awards надали нам таку можливість і прийняли заявку від ДАРТ - The Campaign Waiting to Happen", - зазначила голова Державного агентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів.

"Campaign Waiting To Happen" (кампанія, що чекає на те, щоб відбутися), подана на розгляд журі Cannes Corporate Media&TV Awards, складається з трьох роликів. У найближчі три дні її буде оприлюднено на фейсбук-сторінці ресурсу Ukraine NOW.

Фестиваль Cannes Corporate Media & TV Awards відбувається щороку з 2010 р., задає світові стандарти для корпоративних фільмів.

Теги: #кінофестиваль #канни #дарт

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