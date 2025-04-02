Серед поранених у Кривому Розі двоє дітей, 8-річний хлопчик у важкому стані

Серед поранених внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу двоє дітей, 8-річний хлопчик та 6-річна дівчинка, наразі хлопчик у важкому стані. повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

"До 14 зросла кількість поранених внаслідок ракетної атаки рф по м. Кривий Ріг. Серед них дві дитини – 8-річний хлопчик та 6-річна дівчинка. Хлопчик у важкому стані", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора у середу.

За даними прокуратури, відомо про 4 загиблих.