За добу російські війська завдали 90 ударів по 14 містах і селах Запорізької області - Голова ОВА

За минулу добу понеділка, 15 травня, окупанти завдали 90 ударів по 14 містах і селах Запорізької області, повідомляє голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

"Ворог влаштував терор мирних населених пунктів по всій лінії розмежування. За добу 90 ударів завдав по 14 містах і селах: 76 артобстрілів по Залізничному, Гуляйпільському, Ольгівському, Малинівці, Щербакам, 12 з РСЗВ по Гуляйполю, Новоданилівці, Білогір'ю, Степовому, Кам'янському та 2 авіаційних по Малій Токмачці. На щастя, люди вціліли", - написав Малашко в телеграм-каналі у вівторок.

Повідомляється про руйнування 24 цивільних об'єктів. Росіяни знову влучили по Новояковлівці. До того ж ворожі "Гради" атакували будинки мирних жителів Степногірська. Ворог завдав удару і по висотних будівлях, приватних будинках та господарських будівлях в Оріхові, крім того, постраждало кладовище.