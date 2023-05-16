Над Миколаївщиною збито чотири ракети, ворог здійснив артобстріл Миколаївського району, обійшлося без жертв

За минулу добу над Миколаївською областю було збито 4 крилаті ракети, також ворожому обстрілу піддалася акваторія Очаківської громади, постраждалих і руйнувань не зафіксовано, повідомив Голова ОДА Віталій Кім.

"Сьогодні вночі, з 15 на 16 травня, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито чотири російські крилаті ракети морського базування типу "Калібр", випущених окупантами з акваторії Чорного моря", - написав

У Миколаївському районі 15 травня, о 17:05 ворог наносив артилерійські обстріли по акваторії Очаківської громади. Повідомляється, що постраждалих і руйнувань немає.

"У м. Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день і ніч пройшли відносно спокійно", - підсумував Кім.