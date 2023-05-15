Group DF Фірташа спростовує обвинувачення СБУ та БЕБ

Group DF категорично спростовує всі обвинувачення в махінаціях із державним природним газом, висунуті СБУ і БЕБ проти бізнесів і топменеджерів групи, а також її акціонера Дмитра Фірташа, йдеться в заяві Групи в понеділок увечері.

"Серія обшуків на підприємствах Групи, кримінальні справи, підозри та безпідставні обвинувачення, про які повідомили в СБУ, не мають під собою юридичного підґрунтя і є частиною тривалого корупційного тиску на бізнес Групи", - наголошується в документі.

На думку Group DF, йдеться про незаконну експропріацію бізнесу, оскільки обвинувачення безпідставні та неспроможні.

Наголошується, що адвокати Групи і Фірташа відстоюватимуть інтереси бізнесів, персоналу та акціонера в українських і міжнародних судах.

Зазначається також, що за період війни бізнеси Group DF зазнали значних втрат, як і багато інших великих бізнесів в Україні, проте надали пряму допомогу українцям, містам і ЗС України на суму 826,4 млн грн.

Як повідомлялося, СБУ спільно з БЕБ у понеділок повідомила про викриття схеми розкрадання газу з газотранспортної системи України та про підозру Фірташу й топменеджменту його компаній, серед яких керівники "Регіональної Газової Компанії" (РГК), що "фактично управляє 20 міськ- і облгазами, що становить 70% усіх газорозподільних мереж України".

Із посиланням на дані судово-економічної експертизи, правоохоронці обвинувачують Group DF у збитках понад 4,2 млрд грн у 2021 році та можливих збитках понад 18 млрд грн у 2016-2022 роках завдяки відбору газу, що належить державі, у газотранспортній системі України.

У межах кримінального провадження правоохоронці провели обшуки в офісах і місцях проживання організаторів шахрайської схеми.

Group DF об'єднує активи Дмитра Фірташа в газорозподільній, хімічній, титановій і портовій галузях. Група також розвиває бізнес у сферах сільського господарства, медіа та нерухомості.