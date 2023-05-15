Переважна більшість українців підтримують оприлюднення фактів корупції у владі під час війни

Факти корупції в органах влади мають оприлюднюватися в разі виявлення, оскільки через корупцію українці втрачають єдність, підтримку партнерів, і перемогу, переконані 84% українців.

Відповідні результати соціологічного опитування, проведеного Центром Разумкова на замовлення видання ZN.UA з 28 квітня до 3 травня 2023 року методом face-to-face у 22 областях України та Києві серед 2020 респондентів віком від 18 років, оприлюднено в понеділок.

Лише 7% опитаних вважають, що такі факти не варто оприлюднювати, поки триває війна, оскільки це руйнуватиме єдність зусиль і зменшить шанси на перемогу. Не змогли відповісти 8,7%.

Виходячи з особистого досвіду, 20,7% опитаних заявили, що з початком війни збільшився розмір хабарів співробітникам військкоматів, 16% заявили про зрослі хабарі лікарям, 14% - місцевим чиновникам, 13% - митникам, 11% - поліцейським, 10% - прикордонникам, однак порівнянна кількість опитаних заявила, що розмір хабарів не змінився, а більш як половина опитаних заявила, що вони не мають досвіду надання неправомірної вигоди (за винятком хабарів лікарям, які не давали лише 39% українців). У середньому троє з п'яти українців у повсякденному житті хабарництва не бачать.

Однак при цьому у відповідь на запитання "Хто для вас внутрішні вороги" 53% опитаних чітко зазначають, що це - корупціонери у владі. Варіант "агентурна мережа РФ в українських спецслужбах та органах влади" обрали 47%, варіант "політики та пропагандисти, які закликають до єдності України з РФ" - 46,8%. У респондентів була можливість вибрати три варіанти з дев'яти, але й за цієї умови корупціонери очолили список.

Відповідаючи на запитання, чи здатна Україна подолати наявні проблеми та труднощі, 46% заявили, що здатна протягом найближчих кількох років, 37% - що здатна у більш віддаленій перспективі, і лише 7% не вірять у здатність України вийти з поточної кризи.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.