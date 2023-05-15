Загоряння лісової підстилки поблизу с. Нові Петрівці в Київській області локалізовано

Державна служба з надзвичайних ситуація (ДСНС) повідомила про локалізацію загоряння лісової підстилки неподалік с. Нові Петрівці (Вишгородський район, Київська область).

"Київська область: пожежу локалізовано о 17:28", - йдеться в повідомленні ДСНС у телеграм-каналі в понеділок.

Раніше повідомлялося, що 15 травня о 14:20 до Служби порятунку надійшло повідомлення про загоряння лісової підстилки неподалік с. Нові Петрівці. Після прибуття рятувальниками встановлено, що загоряння виникло на площі 15 га.

За даними служби, на гасіння пожежі було залучено 75 осіб та 7 одиниць техніки, з них: від ДСНС 15 фахівців особового складу та 4 одиниці техніки; від Національної гвардії 55 осіб та 1 одиниці техніки та від лісництва 5 осіб та 2 одиниці техніки.