Держави-члени Європи мають комплексно підійти до питання притягнення Росії до відповідальності - Стефанчук

Держави-члени Європи мають комплексно підійти до питання притягнення Росії до відповідальності за розв'язану агресію проти України, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Держави-члени Європи мають виробити комплексний підхід, щоб притягнути Російську Федерацію до відповідальності за її дії. Ми схвалюємо, що саміт підтримає створення Спеціального міжнародного трибуналу і всеосяжний міжнародний компенсаційний механізм", - сказав Стефанчук, виступаючи через відеозв'язок на засіданні постійного комітету ПАРЄ в Рейк'явіку в понеділок.

Стефанчук наголосив, що заснування реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України, стане історичним рішенням, яке дасть змогу розпочати процес встановлення справедливості. "Однак це лише перший крок до того, щоб справедливість восторжествувала", - наголосив Стефанчук.

"Я вірю, що найближчими днями лідери Ради Європи об'єднаються і займуть тверду позицію проти російської агресії щодо України. Наша колективна прихильність принципам суверенітету, незалежності й територіальної цілісності має залишатися непохитною", - зазначив Стефанчук.

Він наголосив, що світу потрібні чіткі гарантії неповторення агресії, а не широка дискусія про мир.

Стефанчук висловив упевненість, що Рада Європи відіграє свою роль у реалізації Формули миру президента Володимира Зеленського.

Як повідомлялося, саміт Ради Європи відбудеться 16-17 травня в Рейк'явіку.