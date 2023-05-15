В Україні готують закон для гарантування безпечного середовища після війни - МВС

Міністерство внутрішніх справ готує спеціальний законопроєкт щодо формування безпекового середовища після закінчення війни, повідомив глава МВС України Ігор Клименко.

Про це він розповів під час розмови з міністром внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметсом, повідомляє пресслужба МВС на офіційному порталі в понеділок.

"Ми звернулися до уряду Естонії щодо надання допомоги українському МВС у питанні формування безпечного середовища після закінчення бойових дій в нашій країні. Ми намагаємось взяти найкраще в кожної країни і ми вдячні Естонії за той зворотній зв'язок, який ми отримуємо щоразу", - сказав міністр, слова якого наводить пресслужба.

У свою чергу міністр внутрішніх справ Естонії Ляенеметс подякував українському народові за боротьбу і наголосив, що від миру в Україні залежить безпека всієї Європи: "Ми впевнені, що сталий мир у Європі можливий лише після війни, коли Україна буде інтегрована у євроатлантичні структури. Зі свого досвіду ми знаємо, що це нелегка дорога і вона вимагає терпіння та реформ, але Естонія готова всебічно підтримувати Україну на цьому шляху".

За словами Ляенеметса, Естонія докладе всіх зусиль для надання допомоги Україні в питаннях безпеки, створення спецтрибуналу для воєнних злочинців і посилення санкційного тиску на Росію.

Окремо глави МВС України та Естонії обговорили питання розмінування України.