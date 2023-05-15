Унаслідок ракетного удару по Авдіївці загинуло четверо людей

Російські окупанти вранці в понеділок, 15 травня, завдали ракетного удару по Авдіївці Донецької області, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Чотири людини загинули внаслідок ракетного авіаудару по Авдіївці. Росіяни атакували місто ракетами сьогодні вранці, влучили в лікарню", - написав Кириленко в телеграм-каналі.

Він закликав місцевих жителів не наражати свої життя на небезпеку й евакуюватися.