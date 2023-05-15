Події

10:32 15.05.2023

Велика Британія має намір передати Україні сотні ударних БПЛА дальнього радіусу дії - ЗМІ

1 хв читати

Велика Британія має намір направити в Україну сотні нових ударних БПЛА з радіусом дії понад 200 км, повідомляє Reuters із посиланням на британський уряд.

"Сьогодні прем'єр-міністр підтвердить подальше постачання Великою Британією сотень зенітно-ракетних комплексів і додаткових безпілотних авіаційних систем, включно із сотнями нових ударних безпілотників великої дальності з радіусом дії більше ніж 200 км", - наводить Reuters заяву уряду в понеділок після прибуття президента України Володимира Зеленського для переговорів із прем'єр-міністром Ріші Сунаком.

Зазначено, що "все це буде доставлено найближчими місяцями, оскільки Україна готується посилити свій опір російському вторгненню, що триває".

Теги: #україна #велика_британія #бпла

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:53 15.05.2023
Прем'єр Сунак: З поверненням, президенте Зеленський

Прем'єр Сунак: З поверненням, президенте Зеленський

09:23 15.05.2023
Зеленський вирушив із візитом до Великої Британії

Зеленський вирушив із візитом до Великої Британії

17:05 14.05.2023
Німеччина підтримує роботу комісії Україна-НАТО як платформу розширення партнерства - заява

Німеччина підтримує роботу комісії Україна-НАТО як платформу розширення партнерства - заява

16:54 14.05.2023
Зеленський сподівається на лідерство Німеччини у формуванні повітряної коаліції - зустріч із членами Кабінету з питань безпеки ФРН

Зеленський сподівається на лідерство Німеччини у формуванні повітряної коаліції - зустріч із членами Кабінету з питань безпеки ФРН

14:44 14.05.2023
На саміті G7 в Японії прем'єр-міністр Великої Британії має намір виступити за зміцнення підтримки України

На саміті G7 в Японії прем'єр-міністр Великої Британії має намір виступити за зміцнення підтримки України

13:20 14.05.2023
Німеччина продовжуватиме підтримку України - Зеленський після зустрічі зі Штайнмаєром

Німеччина продовжуватиме підтримку України - Зеленський після зустрічі зі Штайнмаєром

13:18 14.05.2023
Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки необхідно - Шольц

Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки необхідно - Шольц

09:05 14.05.2023
ПС ЗСУ ліквідували 25 БПЛА і три крилаті ракети

ПС ЗСУ ліквідували 25 БПЛА і три крилаті ракети

04:43 14.05.2023
Постраждалий внаслідок ранкового ворожого обстрілу Нікополя перебуває у лікарні у тяжкому стані

Постраждалий внаслідок ранкового ворожого обстрілу Нікополя перебуває у лікарні у тяжкому стані

02:52 14.05.2023
"Це було справді історичне Євробачення на честь України" - Ткаченко привітав Швецію з перемогою

"Це було справді історичне Євробачення на честь України" - Ткаченко привітав Швецію з перемогою

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Унаслідок ракетного удару по Авдіївці загинуло четверо людей

СБУ ПОВІДОМИЛА ПРО ПІДОЗРУ ФІРТАШУ І ТОПМЕНЕДЖМЕНТУ ЙОГО КОМПАНІЙ, ЯКІ ПРИВЛАСНИЛИ ДЕРЖАВНИЙ ГАЗ НА МІЛЬЯРДИ ГРИВЕНЬ

Фірташ отримав від СБУ та БЕБ повідомлення про підозру - джерело

Росіяни підтягують до околиць Бахмута десантно-штурмові загони, тривають важкі бої - Маляр

Зеленський вирушив із візитом до Великої Британії

ОСТАННЄ

Унаслідок ракетного удару по Авдіївці загинуло четверо людей

СБУ ПОВІДОМИЛА ПРО ПІДОЗРУ ФІРТАШУ І ТОПМЕНЕДЖМЕНТУ ЙОГО КОМПАНІЙ, ЯКІ ПРИВЛАСНИЛИ ДЕРЖАВНИЙ ГАЗ НА МІЛЬЯРДИ ГРИВЕНЬ

Масштабні військові навчання розпочалися у Фінляндії

Фірташ отримав від СБУ та БЕБ повідомлення про підозру - джерело

ДБР направило до РНБО листи щодо примусового вилучення майна 15 юридичних і 6 фізичних осіб, пов'язаних із РФ

Пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" відновив роботу у звичайному режимі

Унаслідок війни 70 дитсадків зруйновано, понад 1 тис. пошкоджено, 846 розташовані на окупованих територіях - МОН

Росія почала частіше завдавати безпілотних і ракетних ударів, щоб знизити здатність України вести контрнаступ - ISW

Зранку окупанти обстріляли з "Градів" прикордоння Чернігівщини, пошкоджено цивільну інфраструктуру

Росіяни підтягують до околиць Бахмута десантно-штурмові загони, тривають важкі бої - Маляр

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА