Велика Британія має намір передати Україні сотні ударних БПЛА дальнього радіусу дії - ЗМІ

Велика Британія має намір направити в Україну сотні нових ударних БПЛА з радіусом дії понад 200 км, повідомляє Reuters із посиланням на британський уряд.

"Сьогодні прем'єр-міністр підтвердить подальше постачання Великою Британією сотень зенітно-ракетних комплексів і додаткових безпілотних авіаційних систем, включно із сотнями нових ударних безпілотників великої дальності з радіусом дії більше ніж 200 км", - наводить Reuters заяву уряду в понеділок після прибуття президента України Володимира Зеленського для переговорів із прем'єр-міністром Ріші Сунаком.

Зазначено, що "все це буде доставлено найближчими місяцями, оскільки Україна готується посилити свій опір російському вторгненню, що триває".