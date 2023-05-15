Події

09:23 15.05.2023

Зеленський вирушив із візитом до Великої Британії

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Зеленський вирушив із візитом до Великої Британії

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 15 травня, відвідає з візитом Велику Британію, де зустрінеться з прем'єр-міністром Ріші Сунаком.

"Сьогодні - Лондон. Велика Британія - лідер, коли йдеться про розширення наших спроможностей на землі та в небі. Сьогодні ця співпраця продовжиться. Зустрінуся з моїм другом Ріші. Проведемо предметні переговори тет-а-тет і делегаціями", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

"Сьогодні важливі зустрічі в Лондоні. Працюємо над зміцненням оборони України та підтримкою нашого руху в НАТО", - повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

У суботу-неділю Зеленський відвідав Італію та Ватикан, Німеччину та Францію. 

Теги: #візит #велика_британія #зеленський

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