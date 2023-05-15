Зеленський вирушив із візитом до Великої Британії

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 15 травня, відвідає з візитом Велику Британію, де зустрінеться з прем'єр-міністром Ріші Сунаком.

"Сьогодні - Лондон. Велика Британія - лідер, коли йдеться про розширення наших спроможностей на землі та в небі. Сьогодні ця співпраця продовжиться. Зустрінуся з моїм другом Ріші. Проведемо предметні переговори тет-а-тет і делегаціями", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

"Сьогодні важливі зустрічі в Лондоні. Працюємо над зміцненням оборони України та підтримкою нашого руху в НАТО", - повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

У суботу-неділю Зеленський відвідав Італію та Ватикан, Німеччину та Францію.