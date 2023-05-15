Події

07:42 15.05.2023

Росіяни проводять насильницьку мобілізацію в Херсонській області

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Росіяни проводять насильницьку мобілізацію в Херсонській області

Противник і далі намагається поповнювати втрати в живій силі за рахунок примусової мобілізації на тимчасово захоплених територіях України, повідомляє Генштаб ЗСУ у фейсбуці в понеділок уранці.

"У низці населених пунктів Херсонської області,  відзначаються факти насильницького затримання чоловіків, які раніше відмовились від українського громадянства на користь російського. Після затримання, в ході першої установчої бесіди, окупанти вимагають від таких громадян неправомірну грошову винагороду за відстрочку від мобілізації. Осіб, які відмовляються від сплати хабаря, або не мають необхідної суми коштів, окупанти відправляють до польових таборів для проходження прискореного курсу загальновійськової підготовки", - зазначається в повідомленні.

Після цього, за даними Генштабу, російські військові відправляють зазначених осіб у населені пункти, які межують із лінією бойового зіткнення.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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