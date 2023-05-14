Окупанти вісім разів обстріляли прикордонні ОТГ на Сумщині

Протягом неділі, 14 травня, російські окупанти 8 разів обстріляли прикордонні громади Сумської області, без втрат, повідомляє ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили 8 обстрілів прикордонних громад. Зафіксовано 109 вибухів. Обстрілів зазнали населені пункти Юнаківської та Білопільської громад", - повідомила в телеграм-каналі Сумська ОВА.

Зокрема, по території Білопільської громади ворог гатив із мінометів - 32 вибухи. Також зафіксовано обстріл із гранатометів - 59 вибухів.

По Юнаківській громаді противник здійснив артилерійський обстріл (10 вибухів) та обстріл із міномета - 8 вибухів.

За попередньою інформацією, втрат у результаті обстрілів немає.