Події

22:00 14.05.2023

Окупанти вісім разів обстріляли прикордонні ОТГ на Сумщині

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Протягом неділі, 14 травня, російські окупанти 8 разів обстріляли прикордонні громади Сумської області, без втрат, повідомляє ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили 8 обстрілів прикордонних громад. Зафіксовано 109 вибухів. Обстрілів зазнали населені пункти Юнаківської та Білопільської громад", - повідомила в телеграм-каналі Сумська ОВА.

Зокрема, по території Білопільської громади ворог гатив із мінометів - 32 вибухи. Також зафіксовано обстріл із гранатометів - 59 вибухів.

По Юнаківській громаді противник здійснив артилерійський обстріл (10 вибухів) та обстріл із міномета - 8 вибухів.

За попередньою інформацією, втрат у результаті обстрілів немає.

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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