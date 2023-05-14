Генштаб ЗСУ: Військових так званої "днр" під загрозою відправки на найбільш небезпечні ділянки фронту змушують підписувати контракти з міноборони РФ

Міністерство оборони Російської Федерації продовжує вживати заходів щодо інтеграції незаконних збройних формувань так званої "днр" у власні збройні сили, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Так, усьому особовому складу однієї з бригад 1 армійського корпусу ЗС РФ доведено розпорядження, в якому колишнім військовослужбовцям так званої "днр" поставлено обов'язкову умову щодо заміни їхніх військових квитків на військові квитки ЗС РФ, а також щодо перепідписання контрактів з МО РФ з мінімальним строком військової служби два роки", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці у неділю.

"У разі відмови цих осіб відправлятимуть на найбільш небезпечні ділянки фронту для участі в штурмових діях у складі передових підрозділів", - повідомляє подробиці Генштаб.