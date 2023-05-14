Події

19:08 14.05.2023

Президент Зеленський та український народ отримали премію ім. Карла Великого

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Президент Зеленський та український народ отримали премію ім. Карла Великого

У німецькому місті Аахен у неділю президент України Володимир Зеленський отримав премію ім. Карла Великого, присуджену йому й українському народу.

Федеральний канцлер Олаф Шольц, під час виступу на церемонії, заявив, що "Європа об'єднала український народ навколо президента Зеленського. Ми стоїмо разом, наша історія - продовжувати жити разом і в майбутньому".

Він зазначив, що "вперше премією нагороджується президент і український народ". За словами Шольца, "війна об'єднала європейські народи. У Європі закріпилося розуміння, що Україна є частиною європейської сім'ї". "Росія і Україна не є одним народом, Україна продемонструвала свою культуру та ідентичність", - заявив він.

Шольц зазначив, що "на агресію Росії відповідь однозначна - Європа стоїть єдиною та об'єднаною".

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що "президент Зеленський і народ України точно знають, за що вони борються". "Я багато разів розмовляла із Зеленським у перші дні та тижні, але коли я дивилася йому в очі, я була схвильована його непохитною стійкістю", - сказала вона.

"Я не можу уявити більших лауреатів премії, ніж Зеленський і народ України. Вони борються за нашу свободу і наші цінності", - зазначила глава Єврокомісії.

Вона наголосила, що "наші дії сьогодні вирішують, яке обличчя матиме наша Європа в майбутньому. Впевненість і рішучість України надихають усіх нас. За 10 років народ України демонстрував свою рішучість на шляху до ЄС".

"Я впевнена, що Україна переможе і її мрія про місце серед європейських народів здійсниться", - наголосила президентка Єврокомісії.

Міжнародна премія ім. Карла Великого - престижна європейська премія за внесок в об'єднання Європи. Присуджується щорічно з 1950 року німецьким містом Аахен особам, які зробили великий внесок у здійснення ідеалів, під якими заснована премія. Названа на честь Карла Великого, засновника Франкської імперії, який керував державою з Аахена. Традиційно вручається на свято Вознесіння на церемонії в Коронаційному залі ратуші Аахена.

 

 

Теги: #премія #німеччина #зеленський

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