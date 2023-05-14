Події

19:05 14.05.2023

Українська авіація за добу завдала 12 ударів по противнику, ракетники й артилеристи вразили пункт управління та шість районів із живою силою ворога

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Українська авіація за добу завдала 12 ударів по противнику, ракетники й артилеристи вразили пункт управління та шість районів із живою силою ворога

Авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.

Крім того, протягом цієї доби, нашими захисниками було знищено 3 розвідувальних БПЛА, 2 з них - типу "Орлан-10" та 1 - Supercam.

Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили 1 пункт управління, 6 районів зосередження живої сили, 2 артилерійські підрозділи на вогневих позиціях та ще 1 важливу ціль противника.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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