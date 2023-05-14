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17:05 14.05.2023

Німеччина підтримує роботу комісії Україна-НАТО як платформу розширення партнерства - заява

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Німеччина підтримує роботу комісії Україна-НАТО як платформу розширення партнерства - заява

Німеччина підтримує Комісію Україна-НАТО як платформу для подальшого зміцнення і розширення партнерства між НАТО і Україною на її шляху, визначеному Бухарестською декларацією, сприяючи спільним інтересам у забезпеченні євроатлантичного миру, стабільності та безпеки.

Про це йдеться у спільній україно-німецькій заяві за підсумками візиту до Німеччини президента України Володимира Зеленського, опублікованій у неділю.

"Україна та Німеччина з нетерпінням очікують вирішення цих питань на Саміті НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року", – наголошується в тексті.

У заяві йдеться, що "майбутнє України та її народу – у Європі. Європейський Союз визнав європейську перспективу України та надав Україні статусу країни-кандидата. Німеччина рішуче підтримує Україну в її зусиллях з реформування та у виконанні вимог, необхідних для початку переговорів про вступ, а також із нетерпінням очікує на звіт Європейської комісії в межах пакета заходів щодо розширення восени 2023 року".

Згідно з текстом заяви, "Україна та Німеччина погоджуються з необхідністю підтримувати і посилювати наш колективний тиск на Росію і тих, хто підтримує її військові зусилля, шляхом подальших санкцій з метою ослаблення здатності Росії продовжувати незаконну загарбницьку війну".

"Мають бути збільшені зусилля щодо забезпечення ефективного впровадження санкцій, запобігання та протидії їх обходу. Крім того, разом із європейськими та міжнародними партнерами Німеччина вживає заходів для протидії негативним наслідкам загарбницької війни Росії в усьому світі, з особливою увагою до найбільш уразливих груп світу", - йдеться в декларації.

Україна та Німеччина, наголошується також у декларації, "продовжуватимуть разом з іншими партнерами працювати над розробкою механізмів надання компенсацій за втрати, шкоду та збитки, завдані російською агресією. Міжнародний реєстр збитків, який буде представлено на саміті Ради Європи в Рейк’явіку 16–17 травня 2023 року, є важливою віхою на цьому шляху".

Теги: #нато #україна #підтримка #німеччина

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