Зеленський сподівається на лідерство Німеччини у формуванні повітряної коаліції - зустріч із членами Кабінету з питань безпеки ФРН

Президент України Володимир Зеленський у межах офіційного візиту до Німеччини провів зустріч із членами Кабінету з питань безпеки ФРН, повідомляє пресслужба президента.

"До зустрічі, участь у якій взяв Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц, долучилися віцеканцлер, міністр економіки та захисту клімату ФРН Роберт Габек, міністр закордонних справ Анналена Бербок, міністр оборони Борис Пісторіус, міністр фінансів Крістіан Лінднер, міністр економічного співробітництва та розвитку Свенья Шульце та міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер", - повідомляється на офіційному порталі президента України в неділю.

Як зазначив Зеленський, такий формат зустрічі є унікальним і повністю відповідає високому рівню взаємодії, досягнутому між нашими державами. Він висловив вдячність німецькому уряду та кожному з присутніх посадовців за дієву всебічну допомогу Україні з перших днів повномасштабної російської агресії.

Як повідомляється, глава Української держави, ознайомивши учасників зустрічі із ситуацією на фронті та першочерговими потребами українських сил оборони, наголосив на необхідності зняття обмежень і червоних ліній на постачання Україні всіх видів зброї.

Звертаючись до Федерального канцлера, президент відзначив принципово новий характер двосторонніх відносин. "З 24 лютого минулого року зі "зміною епох", як ви це влучно сформулювали, докорінно змінилися і відносини між нашими державами. Від надання Україні гуманітарної допомоги - до отримання найсучасніших засобів ППО, артилерії, БМП і бойових танків", - акцентував Зеленський, якого цитує пресслужба.

Водночас президент України подякував канцлеру за його особисту роль у цих перетвореннях і висловив сподівання на лідерство Німеччини й у формуванні повітряної коаліції. Зеленський високо оцінив рішення про виділення Федеральним урядом коштів для закупівлі необхідної Україні військової техніки та обладнання до 2032 року на загальну суму 17 млрд євро.

Як повідомляє пресслужба президента, учасники зустрічі обговорили весь комплекс актуальних питань двосторонньої взаємодії. Окрему увагу приділили безпековій підтримці України; залученню ФРН до відновлення нашої країни, зокрема ролі приватного сектору в цьому процесі, а також взаємодії на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Йшлося про ключові напрями співпраці на міжнародній арені, зокрема про залучення ФРН до втілення української формули миру та організації Глобального саміту миру, сприяння в реалізації Чорноморської зернової ініціативи та гуманітарної програми "Зерно з України".