Події

12:14 14.05.2023

Німеччина продовжуватиме підтримку України - Зеленський після зустрічі зі Штайнмаєром

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Німеччина продовжуватиме підтримку України - Зеленський після зустрічі зі Штайнмаєром

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

"Ми обговорили поточну ситуацію та інтенсивну співпрацю між Німеччиною та Україною. Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну політично, військово та фінансово доти, доки це буде необхідно", - написав він у телеграм-каналі.

"Дякую Німеччині за велику військову, економічну та фінансову підтримку перед лицем агресивної війни Росії!" - подякував Зеленський.

Теги: #україна #підтримка #німеччина

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