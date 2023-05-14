Німеччина продовжуватиме підтримку України - Зеленський після зустрічі зі Штайнмаєром

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

"Ми обговорили поточну ситуацію та інтенсивну співпрацю між Німеччиною та Україною. Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну політично, військово та фінансово доти, доки це буде необхідно", - написав він у телеграм-каналі.

"Дякую Німеччині за велику військову, економічну та фінансову підтримку перед лицем агресивної війни Росії!" - подякував Зеленський.